В «Челси» готовы предложить «Лестеру» значительную компенсацию и полузащитника в обмен на Фофана

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может стать частью сделки по переходу центрального защитника Уэсли Фофана.

«Лестер» обозначил свою позицию относительно продажи Фофана этим летом, потребовав за него порядка от 80-100 млн евро. Остро нуждающийся в укреплении центра обороны «Челси» не сдаётся, пытаясь всеми способами убедить руководство «лис» снизить запросы. По информации журналиста Нэйтана Гиссинга, лондонцы готовы предложить за 21-летнего француза порядка 48-53 млн евро и Рубена Лофтуса-Чика, что должно заставить «Лестер» пересмотреть свои взгляды.

26-летний Лофтус-Чик оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, а Фофана – вдвое дороже.