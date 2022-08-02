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В «Челси» готовы предложить «Лестеру» значительную компенсацию и полузащитника в обмен на Фофана

02 Августа 2022 • 02:22 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может стать частью сделки по переходу центрального защитника Уэсли Фофана.

«Лестер» обозначил свою позицию относительно продажи Фофана этим летом, потребовав за него порядка от 80-100 млн евро. Остро нуждающийся в укреплении центра обороны «Челси» не сдаётся, пытаясь всеми способами убедить руководство «лис» снизить запросы. По информации журналиста Нэйтана Гиссинга, лондонцы готовы предложить за 21-летнего француза порядка 48-53 млн евро и Рубена Лофтуса-Чика, что должно заставить «Лестер» пересмотреть свои взгляды.

26-летний Лофтус-Чик оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, а Фофана – вдвое дороже.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Рубен Лофтус-Чик Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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