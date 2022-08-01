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«Фулхэму» интересны центральные защитники «Челси» и «Вест Хэма»

01 Августа 2022 • 12:06 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.00 5.40 1.30
06.08 14:30
Лондонский «Фулхэм» определился с главными кандидатами на усиление центра обороны. По информации от The Athletic, «дачники» сделали предложение «Челси» по трансферу Маланга Сарра. Также клуб старается купить у «Вест Хэма» Иссу Диопа.

Напомним, что Сарр во второй половине прошлого сезона провёл за «Челси» несколько матчей в Английской премьер-лиге. Диоп, в свою очередь, в последней кампании чемпионата Англии появлялся на поле 13 раз.

В то же время «Фулхэм» близок к трансферу ещё одного футболиста из лондонского клуба. Бернд Лено из «Арсенала» вскоре должен пройти медобследование и подписать с «дачниками» контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Вест Хэм Исса Диоп Маланг Сарр Трансферы футбола - лето 2022
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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