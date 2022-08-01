«Фулхэму» интересны центральные защитники «Челси» и «Вест Хэма»

Лондонский «Фулхэм» определился с главными кандидатами на усиление центра обороны. По информации от The Athletic, «дачники» сделали предложение «Челси» по трансферу Маланга Сарра. Также клуб старается купить у «Вест Хэма» Иссу Диопа.

Напомним, что Сарр во второй половине прошлого сезона провёл за «Челси» несколько матчей в Английской премьер-лиге. Диоп, в свою очередь, в последней кампании чемпионата Англии появлялся на поле 13 раз.

В то же время «Фулхэм» близок к трансферу ещё одного футболиста из лондонского клуба. Бернд Лено из «Арсенала» вскоре должен пройти медобследование и подписать с «дачниками» контракт.