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Тренер «Ливерпуля»: «Трент может стать для сборной Англии своим Кафу, если правильно его использовать»

04 Августа 2022 • 22:47 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
06.08 14:30

Наставник Пеп Лейндерс, занимающий должность ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле», призывает сборную Англии использовать уникальные умения Трента Александера-Арнольда.

23-летний правый защитник давно стал одним из ведущих игроков «Ливерпуля», при этом далеко не всегда используется Гаретом Саутгейтом в основном составе сборной Англии.

«За последние несколько лет Трент изменил общественное отношение к позиции крайнего защитника в футболе, как в своё время это сделал Кафу. Он видит то, чего не видит никто другой. Если команда будет играть определённым образом, он способен стать одной из главных звёзд сборной Англии на чемпионате мира», – заявил Лейндерс.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Англии Гарет Саутгейт Трент Александер-Арнольд Пепейн Лейндерс
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