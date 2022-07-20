Новичок АПЛ усилится защитником «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу продолжит карьеру в английском «Фулхэме», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Сообщается, что 27-летний игрок прибудет в Англию в течение ближайших двух дней. Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Чемпионшипа «Фулхэм» занял первое место, обеспечив себе участие в новом сезоне АПЛ.

В минувшем сезоне швейцарский защитник провёл в составе немецкого клуба 31 матч, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает Мбабу в 9 миллионов евро.