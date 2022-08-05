Клопп: Нуньес готов, но это не значит, что он выйдет в старте в первом туре АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего Дарвина Нуньеса.

Клопп сказал Sportskeeda, что Нуньес полностью готов, но это не означает его появление в основном составе в матче первого тура Английской премьер-лиги, ему еще необходимо время, чтобы привыкнуть к каким-то вещам, хотя игрок уже приносит пользу на поле. Нуньес провел хорошую предсезонку, быстро освоился, добавил тренер.

23-летний уругваец перешел в «Ливерпуль» в начале июля из португальской «Бенфики» за 75 миллионов евро. В матче первого тура АПЛ «мерсисайдцы» встретятся с «Фулхэмом» 6 августа в 14:30 по мск.