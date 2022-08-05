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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: Нуньес готов, но это не значит, что он выйдет в старте в первом туре АПЛ

05 Августа 2022 • 18:55 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
Через 18 ч. 10 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего Дарвина Нуньеса.

Клопп сказал Sportskeeda, что Нуньес полностью готов, но это не означает его появление в основном составе в матче первого тура Английской премьер-лиги, ему еще необходимо время, чтобы привыкнуть к каким-то вещам, хотя игрок уже приносит пользу на поле. Нуньес провел хорошую предсезонку, быстро освоился, добавил тренер.

23-летний уругваец перешел в «Ливерпуль» в начале июля из португальской «Бенфики» за 75 миллионов евро. В матче первого тура АПЛ «мерсисайдцы» встретятся с «Фулхэмом» 6 августа в 14:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Апл Дарвин Нуньес
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