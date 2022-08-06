Алькантара получил травму в матче против «Фулхэма», игрока заменил Эллиот

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги против лондонского «Фулхэма». На 49-й минуте испанец начал держаться за заднюю поверхность бедра, после чего главный тренер Юрген Клопп заменил хавбека на Харви Эллиота, который как раз является воспитанником «Фулхэма».
Вместе с Эллиотом на поле вместо Роберто Фирмино вышел новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который перешёл в команду этим летом из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.
К 56-й минуте «Ливерпуль» уступает в счёте 0:1. В первом тайме единственный гол в матче забил нападающий «дачников» Александар Митрович.
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