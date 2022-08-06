Кариус рассказал о взаимоотношениях с Клоппом

Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал, поддерживает ли связь с наставником «красных» Юргеном Клоппом.

«Общаюсь ли я с Клоппом? Да, конечно, – рассказывает в интервью Sky Sport немецкий вратарь. – Я поздравлял Юргена с днём рождения, он тоже поздравлял меня и даже присылал видео с празднования. Мы хорошо ладим и всегда были честны друг с другом. Мы остаёмся друзьями», – заявил Кариус.

29-летний голкипер принадлежал «Ливерпулю» с 2016 по текущий год. В течение этого периода он также выступал в аренде в турецком «Бешикташе» и берлинском «Унионе». Немец, печально известный по матчу против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов 2018 года, в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.