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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» прервал рекордную для АПЛ серию

06 Августа 2022 • 16:22 Комментировать
Фулхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сражается на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Второй гол «Фулхэма» был забит с пенальти - сербский нападающий Александр Митрович упал после контакта с Вирджилом ван Дейком.

Голландский защитник не становился причиной назначения пенальти с 2018 года, когда он допустил нарушение в матче с «Манчестер Сити». Также надо отметить, что пенальти в ворота «Ливерпуля» не назначался в течение 51 матча АПЛ - но эта серия прервалась.

Следить за событиями матча между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» в рамках первого тура английской Премьер-лиги можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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окончен Фулхэм 2:2 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
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