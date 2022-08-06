«Ливерпуль» прервал рекордную для АПЛ серию

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сражается на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Второй гол «Фулхэма» был забит с пенальти - сербский нападающий Александр Митрович упал после контакта с Вирджилом ван Дейком.

Голландский защитник не становился причиной назначения пенальти с 2018 года, когда он допустил нарушение в матче с «Манчестер Сити». Также надо отметить, что пенальти в ворота «Ливерпуля» не назначался в течение 51 матча АПЛ - но эта серия прервалась.

Следить за событиями матча между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» в рамках первого тура английской Премьер-лиги можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.