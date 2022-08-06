Нуньес повторил достижения Мораты и Луиса Суареса

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразился на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Пропустив в первом тайме гол, во второй половине игры «Ливерпуль» отличился дважды. Первым забил новичок команды Дарвин Нуньес, которому ассистировал Мохамед Салах. Второй гол «Ливерпуля» забил уже Салах, которому ассистировал как раз Нуньес.

Таким образом, уругвайский футболист заработал два балла по системе гол плюс пас и стал всего лишь третьим игроком, столь удачно дебютировавшим за новый клуб в АПЛ. Предыдущими двумя были его соотечественник Луис Суарес в 2011 году, а также испанец Альваро Мората в 2017 году.