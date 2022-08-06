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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес повторил достижения Мораты и Луиса Суареса

06 Августа 2022 • 16:33 Комментировать
Фулхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразился на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Пропустив в первом тайме гол, во второй половине игры «Ливерпуль» отличился дважды. Первым забил новичок команды Дарвин Нуньес, которому ассистировал Мохамед Салах. Второй гол «Ливерпуля» забил уже Салах, которому ассистировал как раз Нуньес.

Таким образом, уругвайский футболист заработал два балла по системе гол плюс пас и стал всего лишь третьим игроком, столь удачно дебютировавшим за новый клуб в АПЛ. Предыдущими двумя были его соотечественник Луис Суарес в 2011 году, а также испанец Альваро Мората в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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окончен Фулхэм 2:2 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
Идет 55 минута Лидс 1:1 Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
Идет 57 минута Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
Идет 57 минута Борнмут 1:0 Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
Идет 59 минута Ньюкасл 1:0 Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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Сегодня, 06 Августа
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16:33 · Англия. Премьер-лига
Нуньес повторил достижения Мораты и Луиса Суареса
16:30 · Англия. Премьер-лига
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