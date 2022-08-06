​Клопп доволен ничьей с «Фулхэмом» на старте АПЛ

«Ливерпуль» потерял очки в стартовом туре чемпионата Англии, добившись лишь ничьей в гостях у «Фулхэма» - 2:2. Комментарий после игры дал главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

«Самое лучшее, что было в этой игре, - результат. Мы набрали одно очко, играя очень плохо. Результат для нас хороший, потому что я не думаю, что мы заслушивали большего. Нам нужно серьёзно улучшить качество игры.

Мы могли победить, у нас были моменты. Но набрать больше одного очка сегодня, наверное, было бы слишком», - сказал Клопп BT Sport.

Следующий матч АПЛ «Ливерпуль» проведёт 15 августа – против «Кристал Пэлас».