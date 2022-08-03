«Фулхэм» официально подтвердил переход голкипер «Арсенала» Бернда Лено.

Немецкий вратарь подписал с «дачниками» соглашение, рассчитанное на три года. В договоре также присутствует пункт автоматической пролонгации ещё на один сезон. Трансфер обошёлся «Фулхэму» более чем в 9,5 млн евро с учётом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бернд Лено выступал за лондонский «Арсенал» на протяжении четырёх лет после перехода из леверкузенского «Байера» за 25 млн евро. В общей сложности на счету 30-летнего футболиста 125 матчей и 145 пропущенных голов в составе «канониров» во всех соревнованиях.