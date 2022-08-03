Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Арсенала» Лено перебрался в «Фулхэм» официально

03 Августа 2022 • 00:31 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.40 3.75 1.80
05.08 22:00

«Фулхэм» официально подтвердил переход голкипер «Арсенала» Бернда Лено.

Немецкий вратарь подписал с «дачниками» соглашение, рассчитанное на три года. В договоре также присутствует пункт автоматической пролонгации ещё на один сезон. Трансфер обошёлся «Фулхэму» более чем в 9,5 млн евро с учётом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бернд Лено выступал за лондонский «Арсенал» на протяжении четырёх лет после перехода из леверкузенского «Байера» за 25 млн евро. В общей сложности на счету 30-летнего футболиста 125 матчей и 145 пропущенных голов в составе «канониров» во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Бернд Лено Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
01:32 · Англия. Премьер-лига
Венгер рассказал, как в 2003 году пытался пригласить Месси в «Арсенал»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Монако» сможет выкупить Сарра у «Челси»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может усадить Роналду на скамейку, если тот останется в «Манчестер Юнайтед» 1
00:31 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Арсенала» Лено перебрался в «Фулхэм» официально
02 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас рассказал, клуб из какой страны хотел бы тренировать в будущем
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал контракт с американским голкипером 1 официально
21:35 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу голкипера Нето
21:02 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал главного фаворита нового сезона АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» снова уверены в переходе Френки де Йонга
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании полузащитника «Астон Виллы»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Названа самая оскорбляемая команда в Англии – она не из Манчестера 2
18:41 · Англия. Премьер-лига
Фоден подпишет долгосрочный контракт с «Манчестер Сити» слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Андерлехта»
Все новости
Рекомендуем