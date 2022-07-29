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«Арсенал» намерен расстаться сразу с тремя вратарями текущим летом

29 Июля 2022 • 15:43 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
3.95 3.70 1.90
05.08 22:00

Лондонский «Арсенал» планирует избавиться сразу от трёх вратарей текущим летом, сообщают английские СМИ.

К таким игрокам относятся: Бернд Лено, Рунар Рунарссон и Артур Оконкво.

30-летний Лено защищает цвета «канониров» с лета 2018 года. С тех пор немецкий голкипер провёл за «Арсенал» 125 матчей, пропустив 145 голов и 37 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Игрок близок к переходу в «Фулхэм».

27-летний Рунарссон выступает за «Арсенал» с 2020 года. За это время исландец провёл в составе «канониров» шесть матчей, пропустив семь голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Ожидается, что Рунарссон продолжит карьеру в датском «Копенгагене»

20-летний Оконкво — воспитанник «Арсенала», не проведший за основную команду «канониров» ни одной официальной встречи. Журналист Чарльз Уотт сообщает, что молодой голкипер будет отдан в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бернд Лено Рунар Рунарссон Трансферы футбола - лето 2022 Артур Оконкво
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