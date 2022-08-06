Гари Невилл: «Салиба очень впечатлил»

В Англии начался очередной сезон АПЛ, в первом матче «Кристал Пэлас» проиграл дома лондонскому «Арсеналу», пропустив два безответных мяча. Лучшим игроком матча был признан защитник гостей Вильям Салиба. Его действия на поле прокомментировал Гари Невилл - бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

- Я очень впечатлен игрой Салиба. Он очень хорош для 21-летнего футболиста. Второй тайм для «Арсенала» сложился непросто, но Артета вышел сухим из воды и это хорошо для него, - цитирует экс-игрока BBC Sport.

В следующем туре английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» примет дома «Лестер», эта игра состоится 13 августа.