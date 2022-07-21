Два лондонских клуба поборются за игрока «Бёрнли»

Вингер «Бёрнли» Дуайт Макнил может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры с «бордовыми» о переходе 22-летнего футболиста ведут «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов (примерно 17,5 миллионов евро).

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ «Бёрнли» не сумел сохранить прописку в высшем английском футбольном дивизионе, поэтому следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

В минувшем сезоне Макнил провёл в составе «бордовых» 40 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.