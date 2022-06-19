Сезон АПЛ еще не начался, но он уже установил новый рекорд

В этом году будет установлен новый рекорд по самому раннему старту сезона в высшей лиге английского футбола - как первого дивизиона, так и английской Премьер-лиги (с сезона 1992/1993). Сезон начнется 5 августа - и это на два дня раньше, чем в сезоне 1999/2000, когда сезон начался седьмого августа.

Кстати, тогда победу в чемпионате одержал «Манчестер Юнайтед», находившийся в зените своего могущества - весной того же года они выиграли Лигу чемпионов в памятном матче с «Баварией». Пока же «Манчестер Юнайтед» пребывает не в лучших кондициях - минувший сезон команда закончила только на девятом месте.