«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с Эктором Бельерином.

27-летний правый защитник не входит в планы «канониров» на новый сезон. Трудовой договор испанца истекает через год, но руководство клуба может расторгнуть его контракт уже этим летом, чтобы сэкономить на зарплате (более 130 тыс евро в неделю), сообщает Sport. Футболист может одобрить запрос о разрыве соглашения, поскольку это значительно упростит его переход в «Бетис».

Именно в «Бетисе» Эктор Бельерин провёл прошлый сезон, выступая на правах аренды. Севильцы заинтересованы в полноценном трансфере игрока, но не могут договориться о сумме компенсации с «Арсеналом».