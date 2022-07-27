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«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином

27 Июля 2022 • 23:54 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
3.85 3.70 1.90
05.08 22:00

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с Эктором Бельерином.

27-летний правый защитник не входит в планы «канониров» на новый сезон. Трудовой договор испанца истекает через год, но руководство клуба может расторгнуть его контракт уже этим летом, чтобы сэкономить на зарплате (более 130 тыс евро в неделю), сообщает Sport. Футболист может одобрить запрос о разрыве соглашения, поскольку это значительно упростит его переход в «Бетис».

Именно в «Бетисе» Эктор Бельерин провёл прошлый сезон, выступая на правах аренды. Севильцы заинтересованы в полноценном трансфере игрока, но не могут договориться о сумме компенсации с «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин Трансферы футбола - лето 2022
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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