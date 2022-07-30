​Артета объяснил, почему капитаном «Арсенала» стал Эдегор

Новым капитаном лондонского «Арсенала» стал Мартин Эдегор. Главный тренер «канониров» Микель Артета объяснил свой выбор.

«Эдегор разделяет ценности «Арсенала», своих партнёров по команде и работников клуба. Его уважают все в клубе. Я горжусь тем, что объявил его капитаном команды», - слова Артеты передаёт журналист Фредди Пэкстон.

Мартин Эдегор провёл за «Арсенал» 60 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Первый матч нового сезона «Арсенал» проведёт в пятницу, 5 августа. «Канониров» ждёт лондонское дерби против «Кристал Пэлас».