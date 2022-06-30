Адебайор: «Аршавин был немного странным»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Аршавине.

Адебайор назвал российского форварда очень странным и вальяжным, но не ленивым человеком.

«Он сумасшедший парень и очень хороший футболист. В период моей карьеры он был немного странным. Он всегда на всё соглашался и был супер спокойным человеком. Например, на вопрос «Аршавин, заплатишь тут?» он всегда отвечал «Да. Отвечал на всё коротко, и мимика никогда не менялась», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Напомним, Аршавин защищал цвета «канониров» в период с 2009 по 2013 год. Всего в составе лондонского клуба российский нападающий провёл 145 матчей, забив в них 31 гол и отдав 46 результативных передач.