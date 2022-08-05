Нападающий Кристиан Бентеке перебрался из «Кристал Пэлас» в американский «Ди Си Юнайтед».

Соглашение бельгийского форварда с представителями МЛС рассчитано до 2025 года. 31-летний футболист выступал за «Кристал Пэлас» с 2016 года, а ранее принадлежал «Ливерпулю» и «Астон Вилле». В общей сложности на счету Бентеке 85 забитых мячей в 280 поединках Английской премьер-лиги.

Уэйн Руни был назначен на должность главного тренера «Ди Си Юнайтед» в середине июля текущего года. Прежде он возглавлял английский «Дерби Каунти», который решил покинуть по окончании сезона 2021/22 по собственному желанию.