Артета – о трансферах «Арсенала»: «Мы запланировали ещё пару сделок»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферных планах клуба после победы над «Кристал Пэлас» в матче первого тура Английской премьер-лиги (2:0).

По словам испанского специалиста, «Арсенал» ещё не завершил свою работу на трансферном рынке: «Мы постараемся продолжить усиление состава. У нас запланировано ещё несколько сделок. Работа будет вестись в ближайшие недели», – приводит журналист Райан Тэйлор слова Артеты.

Этим летом состав «канониров» уже пополнили Габриэль Жезус, Александр Зинченко (оба – «Манчестер Сити»), Фабиу Виейра («Порту»), Мэтт Тёрнер («Нью-Ингленд») и Маркиньос («Сан-Паулу»). Суммарные расходы на трансферы – более 130 млн евро.