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Зинченко: «Готов быть вратарём»

22 Июля 2022 • 21:10 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
3.45 3.60 2.05
05.08 22:00

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своей любимой позиции на поле.

25-летний футболист, перебравшийся из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за 35 млн евро, является профильным полузащитником, однако под руководством Хосепа Гвардиолы переквалифицировался в левого защитника. После переезда в Лондон игрок рассказал в приветственном интервью, на какой позиции ему комфортнее: «Везде, где меня видит тренер. Это банальный ответ, но такова правда. Даже если однажды тренер попросит меня занять место в воротах – я сделаю это», – рассказал Зинченко официальному сайту «Арсенала».

Александр Зинченко провёл 127 матчей за «Манчестер Сити», в которых отметился двумя голами и 12 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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