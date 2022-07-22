Зинченко: «Готов быть вратарём»

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своей любимой позиции на поле.

25-летний футболист, перебравшийся из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за 35 млн евро, является профильным полузащитником, однако под руководством Хосепа Гвардиолы переквалифицировался в левого защитника. После переезда в Лондон игрок рассказал в приветственном интервью, на какой позиции ему комфортнее: «Везде, где меня видит тренер. Это банальный ответ, но такова правда. Даже если однажды тренер попросит меня занять место в воротах – я сделаю это», – рассказал Зинченко официальному сайту «Арсенала».

Александр Зинченко провёл 127 матчей за «Манчестер Сити», в которых отметился двумя голами и 12 голевыми передачами.