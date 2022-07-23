Технический директор «Арсенала» – о трансферах: «Ещё многое предстоит сделать»

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

Этим летом «Канониры» вложили в покупку новых футболистов более 140 млн евро – больше всех среди клубов Английской премьер-лиги. Однако Гаспар не считает работу клуба на рынке завершённой: «Нам ещё многое предстоит сделать. Сейчас только середина трансферного окна, и до его закрытия может произойти всякое. Мы готовы к любой ситуации. Перед нами могут открыться новые возможности», – приводит журналист Фабрицио Романо слова бразильца.

Напомним, что с начала июля состав «Арсенала» пополнили Габриэль Жезус, Александр Зинченко, Фабиу Виейра, Мэтт Тёрнер и Маркиньос.