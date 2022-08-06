«Новый Фердинанд» – Невилл и Каррагер впечатлены игрой дебютанта «Арсенала»

«Канониры» стартовали с гостевой победы над «Кристал Пэлас» в новом розыгрыше АПЛ (2:0), а Вильям Салиба был признан лучшим игроком матча.

Для 21-летнего центрального защитника сегодняшняя игра стала дебютной в составе «Арсенала».

«Он произвёл на меня невероятное впечатление, – комментирует игру француза бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий телеэкспертом на Sky Sports. – Своей игрой он напомнил мне молодого Рио Фердинанда».

«Салиба сегодня выглядел очень солидно, – делится впечатлениями экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. – Можно долго спорить о том, стоило ли отдавать его в аренду в прошлом сезоне, но неужели вы хотели, чтобы в 19-20 лет он играл в основе на позиции центрального защитника в АПЛ? Он набрался опыта, и сегодня он справился достойно».