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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Арсеналу» есть над чем работать, но главное сегодня – победа»

06 Августа 2022 • 00:39 Комментировать
Кристал Пэлас
0:2
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление своей команды в матче первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Канонирам» удалось взять верх в гостевом дерби со счётом 2:0.

«Важнее всего было стартовать с победы, чтобы набраться уверенности и начать формировать менталитет победителей. В дальнейшем мы будем говорить о других вещах, над которыми нам предстоит поработать – честно говоря, сегодня в нашей игре было довольно много таких деталей», – поведал в послематчевом интервью Sky Sports испанский специалист.

Артета отдельно отметил 21-летнего защитника Вильяма Салиба, проводившего свою первую игру за «Арсенал»: «Сегодня он был великолепен».

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Кристал Пэлас 0:2 Арсенал 4.40 3.70 1.80
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06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
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