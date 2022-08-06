Артета: «Арсеналу» есть над чем работать, но главное сегодня – победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление своей команды в матче первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Канонирам» удалось взять верх в гостевом дерби со счётом 2:0.

«Важнее всего было стартовать с победы, чтобы набраться уверенности и начать формировать менталитет победителей. В дальнейшем мы будем говорить о других вещах, над которыми нам предстоит поработать – честно говоря, сегодня в нашей игре было довольно много таких деталей», – поведал в послематчевом интервью Sky Sports испанский специалист.

Артета отдельно отметил 21-летнего защитника Вильяма Салиба, проводившего свою первую игру за «Арсенал»: «Сегодня он был великолепен».