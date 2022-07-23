Зинченко рассказал о человеке, который повлиял на его переход в «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал человека, который больше всех повлиял на его переход в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 22 июля, «Арсенал» официально объявил о подписании четырёхлетнего контракта с футболистом.

Зинченко признался, что ключевую роль в этом трансфере сыграл наставник «канониров» Микель Артета.

«Я его хорошо знаю по совместной работе в «Манчестер Сити». С самого первого дня там я знал, что Артета будет хорошим тренером. То, как он видит футбол, особенно было заметно в матчах «Арсенала» в последнем сезоне. Мне это очень нравится», — цитирует Зинченко официальный сайт лондонского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей, отметившись пятью результативными передачами. Ранее он также защищал цвета голландского ПСВ и «Уфы».