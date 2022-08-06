Салиба: «Мы были сильными и солидными»

В Англии начался очередной сезон АПЛ, в первом матче «Кристал Пэлас» проиграл дома лондонскому «Арсеналу», пропустив два безответных мяча. Лучшим игроком матча был признан защитник гостей Вильям Салиба. Он прокомментировал итоги игры.

- Мы понимали, что просто сегодня не будет, но сыграли сильно и солидно. Я давно ждал момента, когда смогу дебютировать. Сейчас я счастлив, мы сыграли на ноль и выиграли. Это важно для уверенности в своих силах, - цитирует игрока BBC Sport.

В следующем туре английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» примет дома «Лестер», эта игра состоится 13 августа.