Лондонский клуб готовит предложение по защитнику «МЮ» Уан-Биссаке

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в скором времени может вернуться в «Кристал Пэлас».

24-летний футболист не вписывается в тактические шаблоны нового наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, поэтому клуб охотно отпустит игрока этим летом. По данным журналиста Экрема Конура, «Кристал Пэлас» готов арендовать англичанина. Предложение будет сделано в ближайшее время.

Именно в «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака выступал до перехода в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн евро летом 2019 года. Текущая стоимость оборонца оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.