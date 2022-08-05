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Лондонский клуб готовит предложение по защитнику «МЮ» Уан-Биссаке

05 Августа 2022 • 22:05 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Арсенал
4.40 3.70 1.80
2-й тайм

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в скором времени может вернуться в «Кристал Пэлас».

24-летний футболист не вписывается в тактические шаблоны нового наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, поэтому клуб охотно отпустит игрока этим летом. По данным журналиста Экрема Конура, «Кристал Пэлас» готов арендовать англичанина. Предложение будет сделано в ближайшее время.

Именно в «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака выступал до перехода в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн евро летом 2019 года. Текущая стоимость оборонца оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - лето 2022
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
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