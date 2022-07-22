Сака может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил выгодное предложение от своего клуба.

О желании «Арсенала» продлить контракт с 20-летней восходящей звездой известно давно. Как сообщает Daily Mail, «канониры» предложили англичанину долгосрочный контракт и значительное повышение заработной платы – как минимум вдвое. В настоящий момент Сака зарабатывает в «Арсенале» порядка 70 тыс фунтов стерлингов в неделю, а в случае продления договора приблизится к самым высокооплачиваемым игрокам лондонцев – Томасу Парти и Габриэлю Жезусу.

Действующее соглашение Букайо Сака истекает через два года. В прошедшем сезоне крайний полузащитник забил 12 голов и семь раз ассистировал товарищам по команде.