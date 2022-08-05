Агуэро назвал фаворитов на «Золотую бутсу» в АПЛ

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о том, кто является фаворитом на «Золотую бутсу» в английской Премьер-лиге.

«По моему мнению, главные фавориты – Холанн, Жезус, Салах и Стерлинг. Также не стоит забывать о Кейне и Соне, которые могут результативно выстрелить. Все игроки, которых я перечислил, выступают за фаворитов чемпионата, поэтому от них стоит ждать хороших показателей», - передает слова аргентинца Manchester Evening News.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует сегодня, 5 августа. В матче-открытии «Кристал Пэлас» примет на своем поле лондонский «Арсенал».