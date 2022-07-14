«Арсенал» интересуется испанским защитником

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Андерлехта» Серхио Гомесу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в случае покупки нового игрока, 22-летний защитник «канониров» Нуну Тавареш может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что «Арсенал» также заинтересован в футболисте «Манчестер Сити» Александре Зинченко.

В минувшем сезоне 21-летний испанец провёл в составе бельгийского клуба 49 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Испании в 10 миллионов евро.