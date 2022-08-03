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Венгер рассказал, как в 2003 году пытался пригласить Месси в «Арсенал»

03 Августа 2022 • 01:32 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
4.40 3.75 1.80
05.08 22:00

Карьера аргентинского нападающего Лионеля Месси могла пойти по совершенно иному пути, если бы в свое время он отозвался на приглашение Арсена Венгера. В 2003 году Венгер пригласил в команду 16-летнего испанца Сеска Фабрегаса, но как пояснил бывший наставник «Арсенала» в эфире телеканала ITV4, на выбор были трое игроков.

- Скажу честно - когда мы пригласили Сеска, то связывались также с Лионелем Месси и Херардом Пике, - пояснил Венгер.

Но в итоге в «Арсенал» перебрался лишь Фабрегас, и как раз с того момента «Арсенал» потихоньку начал сдавать, после 2003 года так и не став больше чемпионом по сей день. Ну а Месси остался в «Барселоне», которая как раз начинала свой цикл, принесший ей три победы в Лиге чемпионов за несколько следующих лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Лионель Месси Арсенал Лондон Херард Пике
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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