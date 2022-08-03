Венгер рассказал, как в 2003 году пытался пригласить Месси в «Арсенал»

Карьера аргентинского нападающего Лионеля Месси могла пойти по совершенно иному пути, если бы в свое время он отозвался на приглашение Арсена Венгера. В 2003 году Венгер пригласил в команду 16-летнего испанца Сеска Фабрегаса, но как пояснил бывший наставник «Арсенала» в эфире телеканала ITV4, на выбор были трое игроков.

- Скажу честно - когда мы пригласили Сеска, то связывались также с Лионелем Месси и Херардом Пике, - пояснил Венгер.

Но в итоге в «Арсенал» перебрался лишь Фабрегас, и как раз с того момента «Арсенал» потихоньку начал сдавать, после 2003 года так и не став больше чемпионом по сей день. Ну а Месси остался в «Барселоне», которая как раз начинала свой цикл, принесший ей три победы в Лиге чемпионов за несколько следующих лет.