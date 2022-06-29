«Атлетико» провел переговоры с Бельерином

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает El Desmarque.

По информации источника, руководство «матрасников» уже провело переговоры с представителями футболиста. Теперь «Атлетико» необходимо договорится о трансфере с лондонским клубом. Сам 27-летний игрок хотел бы вернуться в «Бетис», в котором провёл минувший сезон на правах аренды.

За андалусийцев Бельерин выходил на поле 32 раза, отметившись в этих встречах пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.