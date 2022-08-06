«Выгоните насильников с поля»: во время матча «Арсенала» прошла акция протеста

Накануне состоялся матч-открытия английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Победу в матче отпраздновали «канониры» со счетом 2:0.

Как сообщает Sport Bible, по ходу встречи прошла акция против насилия в отношении женского пола. Ее провели болельщики «канониров» и феминистского движения Level Up. Во время встречи над стадионом пролетел самолет с баннером, на котором было написано «Выгоните насильников с поля».

Ранее в изнасиловании обвинили полузащитника «Арсенала» Томаса Парти. Девушка, не раскрывшая свою личность, рассказала о преступлении, которое якобы совершил игрок «канониров».

«Серийный насильник»: игрока «Арсенала» обвинили в изнасиловании