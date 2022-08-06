Дебютант «Арсенала» удостоился звания лучшего игрока матча в первом туре АПЛ

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба наилучшим образом дебютировал в Премьер-лиге.

Француз принадлежит «канонирам» уже три года, но только сегодняшним вечером получил первый шанс в первой команде. Уверенная игра 21-летнего центрбека в поединке первого тура против «Кристал Пэлас» помогла «Арсеналу» начать сезон с победы – 2:0.

Сам Салиба, признанный главной звездой матча, прокомментировал свой успех так: «Я очень долго ждал этого момента! Очень рад выиграть и помочь команде сыграть «на ноль» в своём дебюте. Я многому научился, выступая в аренде во Франции», – заявил молодой игрок в интервью Sky.

Напомним, что прошлый сезон Салиба провёл в аренде в «Марселе».