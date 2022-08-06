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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк подписался на Салиба после выдающегося дебюта защитника «Арсенала»

06 Августа 2022 • 02:18 Комментировать
Кристал Пэлас
0:2
Арсенал
окончен

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба – самая обсуждаемая персона первого игрового дня нового сезона Премьер-лиги.

21-летний француз удостоился многочисленных комплиментов за свою игру в матче против «Кристал Пэлас» (2:0), а также был официально признан главной звездой поединка. Для Салиба данный матч стал первым в Английской премьер-лиге за всю карьеру.

Перформанс молодого центрбека не оставили без внимания и конкуренты: страница игрока в социальной сети пополнилась звёздным подписчиком – центральным защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком, который, как считают многие, является эталоном современного представителя амплуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Виргил Ван Дейк Вильям Салиба
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окончен Кристал Пэлас 0:2 Арсенал 4.40 3.70 1.80
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
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