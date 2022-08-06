Ван Дейк подписался на Салиба после выдающегося дебюта защитника «Арсенала»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба – самая обсуждаемая персона первого игрового дня нового сезона Премьер-лиги.

21-летний француз удостоился многочисленных комплиментов за свою игру в матче против «Кристал Пэлас» (2:0), а также был официально признан главной звездой поединка. Для Салиба данный матч стал первым в Английской премьер-лиге за всю карьеру.

Перформанс молодого центрбека не оставили без внимания и конкуренты: страница игрока в социальной сети пополнилась звёздным подписчиком – центральным защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком, который, как считают многие, является эталоном современного представителя амплуа.