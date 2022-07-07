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Гнабри может вернуться в «Арсенал»

07 Июля 2022 • 11:18 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Арсенал
3.45 3.55 2.08
05.08 22:00

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, помимо «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», за игроком сборной Германии таже следит «Арсенал», за который Гнабри уже выступал ранее в период с 2011 по 2016 год.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Баварию» 45 матчей, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Серж Гнабри
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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