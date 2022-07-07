Гнабри может вернуться в «Арсенал»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, помимо «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», за игроком сборной Германии таже следит «Арсенал», за который Гнабри уже выступал ранее в период с 2011 по 2016 год.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Баварию» 45 матчей, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.