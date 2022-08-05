Артета назвал цель «Арсенала» в АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил о своей цели в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«В Премьер-лиге всегда огромная конкуренция, но мы сконцентрированы на своих целях. Хочу, чтобы команда была на вершине турнирной таблицы. В итоге всех будет интересовать только конечный результат», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

В прошлом сезоне «Арсенала» финишировал на пятом месте в чемпионате Англии.

В стартовом туре Премьер-лиги подопечные Артеты на выезде встретятся с «Кристал Пэлас». Матч состоится сегодня, 5 августа, начало – 22:00 по московскому времени.