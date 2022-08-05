​Холанн смеялся, когда Эдегор уговаривал его перейти в «Арсенал»

В летнее трансферное окно Эрлинг Холанн перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». При этом Мартин Эдегор, партнёр Холанна по сборной Норвегии, пытался убедить форварда перейти в «Арсенал». Об этом новоиспечённый капитан «канониров» рассказал ESPN.

«Он просто смеялся!» - отметил Эдегор, рассказывая о своих попытках склонить Холанна к переезду в Лондон.

Новый сезон в Английской премьер-лиге стартует уже в пятницу вечером. В первой игре сразятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Не пропустите подробную текстовую трансляцию лондонского дерби на портале LiveResult.