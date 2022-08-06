Морган: «Арсенал» выглядит сильнее с Жезусом и Зинченко»

Журналист Пирс Морган высказался об удачном старте лондонского «Арсенала» в новом розыгрыше чемпионата Англии. В первом туре подопечные Микеля Артеты на выезде одолели «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

«Хорошая гостевая победа «канониров». Команда выглядит намного сильнее после прихода Жезуса, Зинченко и Салиба. Артета молодец», - написал журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что Зинченко отметился в прошедшем матче результативной передачей на Габриэля Мартинелли.

Следующий поединок «Арсенал» проведет на своем поле против «Лестера». Встреча состоится в субботу, 13 августа.