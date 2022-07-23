Перевертайло — о Зинченко в «Арсенале»: «Когда работали в «Уфе», я не мог предположить, что его карьера будет развиваться так»

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал переход своего бывшего подопечного Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

Специалист поддержал защитника, назвав «канониров» хорошим вариантом для продолжения карьеры 25-летнего футболиста.

«Думаю, «Арсенал» — та команда, которой он подходит. Прекрасный вариант, чтобы в 25 лет стать стабильным игроком стартового состава и подтвердить амбиции, которые у него есть», — приводят слова Перевертайло РИА Новости.

Также Перевертайло признался, что во времена их совместной работы с Зинченко в «Уфе», он и представить не мог, что карьера его подопечного будет развиваться подобным образом. Хоть и понимал, что этого игрока ждёт хорошее будущее.

Напомним, что Перевертайло тренировал Зинченко» в сезоне 2015/2016.

В минувшем сезоне левый защитник провёл в составе «Манчестер Сити» 28 матчей, отметившись пятью результативными передачами.