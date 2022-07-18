Инсайдер утверждает, что Зинченко обойдётся «Арсеналу» в 30 миллионов евро

Украинский полузащитник Александр Зинченко станет футболистом лондонского «Арсенала» после нескольких лет, проведенных в составе «Манчестер Сити». Сделка уже заключена, уверяет известный итальянский репортер Фабрицио Романо.

По его словам, «канониры» предложили Зинченко долгосрочный контракт на четыре года, то есть до лета 2026 года. За него будет уплачено 30 миллионов евро, при том, что известный портал Tranfermarkt оценивает его несколько скромнее - 25 миллионов евро.

Новый сезон для «Арсенала» начнется 5 августа матчем с «Кристал Пэлас» в рамках первого тура английской Премьер-лиги.