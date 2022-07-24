Технический директор «Арсенала» прокомментировал информацию об интересе к Пакета

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар заявил, что переговоры по трансферу Лукаса Пакета не ведутся.

Бразильский атакующий полузащитник планирует покинуть «Лион» этим летом. «Арсенал» назывался СМИ основным претендентом на 24-летнего игрока.

«Мне очень нравится Пакета, – рассказывает Гаспар, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо. – Я большой поклонник его таланта с давних пор. Но на сегодняшний день его подписание даже не обсуждается. Это не проблема, ведь у нас много игроков на его позиции. Больше я ничего не могу сказать», – ответил бразильский специалист.

Лукас Пакета стал автором десяти голов и семи результативных передач в 42 матчах прошедшего сезона за «Лион».