Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Оборонец французской сборной присоединился к турецкому «Галатасараю» официально

21 Июля 2022 • 22:02 Комментировать
Лион
...
Аяччо
1.40 4.90 7.80
05.08 22:00

Мы уже сообщали о том, что турецкий «Галатасарай» близок к контракту с защитником французской сборной Лео Дюбуа, и сейчас появилось официальное сообщение - Дюбуа покидает «Лион» и присоединяется к стамбульскому клубу.

Любопытно, что он обошелся во всего лишь 2,5 миллионов евро - это определенная выгодная сделка, с учетом того, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока во все десять миллионов.

Соглашение Дюбуа с турецким клубом рассчитано на три года, до лета 2025. В составе «Лиона» Дюбуа выступал с 2018 года, в футболке французской сборной он провел в общей сложности тринадцать матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лео Дюбуа Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН АЯЧЧО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
22:02 · Франция. Лига 1
Оборонец французской сборной присоединился к турецкому «Галатасараю» официально
21:41 · Италия. Серия А
Вейналдум хочет играть у Моуринью, игрок просит руководство «ПСЖ» продать его слухи
20:19 · Франция. Лига 1
​Ляказетта покусали осы на сборе «Лиона»
17:41 · Франция. Лига 1
Неймар подчеркнул свою приверженность «ПСЖ»
16:53 · Италия. Серия А
​Вейналдум сказал «да» «Роме», но есть проблема слухи
14:52 · Франция. Лига 1
У Икарди нет никакого желания покидать «ПСЖ»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» интересуется нападающим «Бордо»
11:47 · Германия. Бундеслига
Мукиеле может продлить контракт с « РБ Лейпцигом» перед уходом в «ПСЖ»
11:43 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заморозил сделку по трансферу Скамакки
09:45 · Германия. Бундеслига
Трансфер Мукиеле в «ПСЖ» выглядит неизбежным 1
09:08 · Франция. Лига 1
Галтье анонсировал новый трансфер «ПСЖ»
08:55 · Франция. Лига 1
Галтье ввёл новый запрет для Месси, Мбаппе и компании 2
08:16 · Франция. Лига 1
Защитник сборной Франции переезжает в Турцию
06:36 · Франция. Лига 1
Мбаппе подарил футболку «ПСЖ» легенде японского футбола
02:04 · Франция. Лига 1
«Монако» усилился голкипером «Серкль Брюгге»
Все новости
Рекомендуем