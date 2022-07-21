Мы уже сообщали о том, что турецкий «Галатасарай» близок к контракту с защитником французской сборной Лео Дюбуа, и сейчас появилось официальное сообщение - Дюбуа покидает «Лион» и присоединяется к стамбульскому клубу.

Любопытно, что он обошелся во всего лишь 2,5 миллионов евро - это определенная выгодная сделка, с учетом того, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока во все десять миллионов.

Соглашение Дюбуа с турецким клубом рассчитано на три года, до лета 2025. В составе «Лиона» Дюбуа выступал с 2018 года, в футболке французской сборной он провел в общей сложности тринадцать матчей.