«Лион» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Николасом Тальяфико.
Сообщается, что бывший игрок «Аякса» подписал трёхлетнее соглашение с французским клубом. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.
В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл в составе амстердамской команды 29 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Цвета «Аякса» Тальяфико защищал на протяжении четырёх последних лет.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 11 миллионов евро.