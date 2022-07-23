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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тальяфико официально стал игроком «Лиона» официально

23 Июля 2022 • 13:32 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
1.77 4.10 4.15
30.07 21:00

«Лион» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Николасом Тальяфико.

Сообщается, что бывший игрок «Аякса» подписал трёхлетнее соглашение с французским клубом. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл в составе амстердамской команды 29 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Цвета «Аякса» Тальяфико защищал на протяжении четырёх последних лет.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Аякс Николас Тальяфико Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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АЯКС ПСВ
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