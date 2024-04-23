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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Защитник «Барселоны» Дест не сможет играть до конца года

23 Апреля 2024 • 23:07 Комментировать
Херенвен
...
ПСВ
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25.04 19:45

Крайний защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий за нидерландский ПСВ на правах аренды, надолго выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист успешно проводил сезон в Эйндховене, но недавно получил травму – она оказалась серьёзной. По информации журналиста Рика Эльфринка, Дест не сможет вернуться на поле до конца текущего года из-за повреждения колена. Летом американец вернётся в расположение «Барселоны», если ПСВ не воспользуется опцией выкупа.

На счету Серджино Деста два забитых гола и семь результативных пасов в 37 поединках нынешней кампании за ПСВ. Контракт латераля с каталонским грандом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее Дест заявил, что не планирует возвращаться в «Барселону».

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ХЕРЕНВЕН ПСВ
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