Защитник «Барселоны» Дест не сможет играть до конца года

Крайний защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий за нидерландский ПСВ на правах аренды, надолго выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист успешно проводил сезон в Эйндховене, но недавно получил травму – она оказалась серьёзной. По информации журналиста Рика Эльфринка, Дест не сможет вернуться на поле до конца текущего года из-за повреждения колена. Летом американец вернётся в расположение «Барселоны», если ПСВ не воспользуется опцией выкупа.

На счету Серджино Деста два забитых гола и семь результативных пасов в 37 поединках нынешней кампании за ПСВ. Контракт латераля с каталонским грандом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее Дест заявил, что не планирует возвращаться в «Барселону».