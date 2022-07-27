В «Аяксе» обеспокоены ситуацией с Ихаттареном

Мы уже сообщали о том, что у талантливого форварда амстердамского «Аякса» Мохамеда Ихаттарена в очередной раз возникли проблемы дисциплинарного характера. Амстердамский клуб был вынужден оставить его дома, отправляясь в предсезонное турне, и официально это было обозначено как «проблемы подготовки».

Но руководство клуба не особо скрывает, что фактической причиной были проблемы личного характера молодого футболиста.

- Мы все обеспокоены за него. Есть вещи, которые не имеют отношения к футболу. Как клуб, мы пытаемся помочь ему. Будем надеяться. что скоро все придет в норму, - заявил в интервью сайту AD.nl технический директор клуба Джерри Хамстра.