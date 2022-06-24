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Суарес может вернуться в «Аякс»

24 Июня 2022 • 10:31 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
30.07 21:00

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе», сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство голландского клуба заинтересовалось Суаресом после продажи Себастьяна Аллера в дортмундскую «Боруссию» за 35 миллионов евро. Напомним, ранее уругвайский форвард уже защищал цвета «Аякса» в период с 2007 по 2011 год.

В минувшем сезоне 35-летний нападающий провёл в составе «Атлетико» 45 матчей, забив в них 13 голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Атлетико Мадрид Луис Суарес
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