Суарес может вернуться в «Аякс»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе», сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство голландского клуба заинтересовалось Суаресом после продажи Себастьяна Аллера в дортмундскую «Боруссию» за 35 миллионов евро. Напомним, ранее уругвайский форвард уже защищал цвета «Аякса» в период с 2007 по 2011 год.

В минувшем сезоне 35-летний нападающий провёл в составе «Атлетико» 45 матчей, забив в них 13 голов и отдав три результативные передачи.