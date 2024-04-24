Слот отменил пресс-конференцию на фоне слухов о «Ливерпуле»

Поговаривают, что Арне Слот стал главным кандидатом на замену Юргену Клоппу у руля «Ливерпуля». Нынешний тренер «Фейеноорда» в среду должен был выступить перед журналистами на пресс-конференции, однако мероприятие было отменено. На этот факт обращает внимание BBC.
По какой причине пресс-конференция Слота отменена, непонятно. Однако этот факт лишь подогревает слухи о возможном переходе нидерландского специалиста в «Ливерпуль».
Напомним, что Юрген Клопп ещё в январе объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024. Немец работает с командой уже давно – с октября 2015 года.
Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»
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