Слот отменил пресс-конференцию на фоне слухов о «Ливерпуле»

Поговаривают, что Арне Слот стал главным кандидатом на замену Юргену Клоппу у руля «Ливерпуля». Нынешний тренер «Фейеноорда» в среду должен был выступить перед журналистами на пресс-конференции, однако мероприятие было отменено. На этот факт обращает внимание BBC.

По какой причине пресс-конференция Слота отменена, непонятно. Однако этот факт лишь подогревает слухи о возможном переходе нидерландского специалиста в «Ливерпуль».

Напомним, что Юрген Клопп ещё в январе объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024. Немец работает с командой уже давно – с октября 2015 года.

Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»