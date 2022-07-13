«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» могут согласовать трансфер Мартинеса уже в среду

В ближайшие часы пройдёт очередная встреча представителей «Манчестер Юнайтед» и «Аякса».

Предыдущее предложение «красных дьяволов» по аргентинцу было отклонено, но теперь, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аякс» вот-вот одобрит продажу 24-летнего центрального защитника в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок недавно обратился к руководству амстердамцев с настоятельной просьбой принять предложение английского гранда, рулевым которого с недавних пор является Эрик тен Хаг. Переговоры между клубами вступают в ключевую стадию – в среду состоится встреча, которая может многое определить.

Напомним, что в приобретении Лисандро Мартинеса также был заинтересован лондонский «Арсенал».