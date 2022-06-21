Вратарь «Ниццы» перешёл в ПСВ

Вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес перешёл в ПСВ, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Аргентинец, который также имеет французское гражданство пополнил состав ПСВ на правах свободного агента. Ранее об этом сообщил главный тренер команды из Нидерландов Руд ван Нистелрой.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер провёл в составе французского клуба 36 матчей, в которых пропустил 35 мячей, а также 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета «Ниццы» Бенитес защищал с 2016 года. Всего в составе «орлов» футболист провёл 188 матчей, пропустив 231 гол и 55 раз сыграв «на ноль».