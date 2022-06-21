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Вратарь «Ниццы» перешёл в ПСВ

21 Июня 2022 • 13:30 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
30.07 21:00

Вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес перешёл в ПСВ, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Аргентинец, который также имеет французское гражданство пополнил состав ПСВ на правах свободного агента. Ранее об этом сообщил главный тренер команды из Нидерландов Руд ван Нистелрой.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер провёл в составе французского клуба 36 матчей, в которых пропустил 35 мячей, а также 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета «Ниццы» Бенитес защищал с 2016 года. Всего в составе «орлов» футболист провёл 188 матчей, пропустив 231 гол и 55 раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСВ Вальтер Бенитес
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АЯКС ПСВ
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